高盛 拆局中國盈利增長（附 精選股名單）

三月業績期正在展開，市場關注中國企業盈利表現。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津在內的高盛團隊3月12日發表報告，從5大問題拆局中國股票收益，預測中國公司在未來幾年的趨勢收益增長將為8%至10%，但房地產、材料和汽車板塊的盈利預測或有進一步下修風險。

高盛又教路，當中國的收益增長放緩時，仍有方法投資中國，精選股份文尾可見。

問題一、中國的收益增長真的那麼糟糕嗎？

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高盛注意到，MSCI中國指數的每股盈利增長趨勢已從20年前的12%、10年前的11%下降到過去5年的2%，在相應時期顯著地低於名義GDP增長。但該行認為這是由於1. 添加高估值成分股、2.滙率因素、3. 淨發行新股稀釋影響，導致每股盈利攤薄。

因此，高盛認為投資者應該關注自下而上計算的每股盈利增長。為了減少由於重權但增長較低的板塊（如銀行）造成的偏見，在中位數股票的基礎上，MSCI中國在過去的5年中仍然產生了9%的每股盈利年均複會增長（CAGR），比指數總體收益CAGR高出4個百分點。對於A股，大盤指數（滬深300）展示出比小/中盤指數（滬深500/滬深1000）更高和更穩定的收益增長率，由於小中盤指數未利潤公司的比例較高。

問題二、是什麼壓迫中國的收益增長？







過去10年中，指數盈利增長一直呈下降趨勢，隨著時間的推移壓低了市場表現。高盛總結收益增長不足的主要原因可能是：

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