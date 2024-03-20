高盛：太古有力擴中國零售及航空市場 調升今年核心淨利2%（持續更新）

收息股2024年吸引力回升！美國數據顯示通脹緩落、經濟偏好的勢頭持續，加上聯儲局主席鮑威爾在早前表示，距離對減息有信心不遠，令市場愈來愈相信聯儲局到6月才開始減息，惟7月暫停減息（點擊圖片放大），到9月才再減，並「按兵不動」至今年底機會高。另外，歐元區經濟疲弱，同樣有機會在6月開始減息，在此利率環境下，瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商對收息股有何最新看法？

專訪國情專家陳東 談兩會拆局後市部署【下一頁】

延伸閱讀：安聯解構聯儲局年中減息關鍵因素

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

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3月21日：

3月20日：

【20：15】太古A（00019）（下稱「太A」）上周公布的2023年全年業績有驚喜，高盛就此發表最新研究報告，維持太A的投資評級為「買入」，並給予其12個月目標價78元。

高盛指，太古公司（註：即同時發行太A及太古B（00087）在香港上市）透過回收部分資本與再投資香港和中國大陸策略，去實現增長，相信有能力擴大香港和中國內地市場的零售和航空業，會有相比同行更大意願會進行海外併購和分配特別息。高盛續解釋，太古積極在大灣區尋找投資機會，並在2024年下半年完成收購泰國/老撾可口可樂裝瓶業務，而集團未來尋求在曼谷證券交易所公開上市，裝瓶業務也延伸會至泰國市場。

高盛預測......

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股越秀交通 （01052） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股統一企業 （00220） ，分析詳見：【下一頁】

3月19日：

【16：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，惟相關股份增加每股派息的能力，與物業市場關係密切。摩根大通最新發表關於香港地產股研究報告表示，近日有報道指過去一周的一手及二手住宅成交均有所放緩，令本地地產股股價在3月18日跑輸恒指約2個百分點，認為是《財政預算案》公布後被壓抑的需求帶動成交異常強勁，目前交投已恢復至正常化的温和放緩情況。

摩通預期，在未來一至兩個月內，香港住宅交投可能仍會保持在一個相對較高的水平，當中由於發展商更積極推出新盤，並提供更吸引折扣優惠，令一手成交表現出色，相比之下，二手交投放緩得更快。

摩通續指出......

【12：30】內房股受債務危機衝擊而令派息能力各異，現正等待行業復甦，恢復提升每股派息的能力。摩根大通對內房復甦情況的最新分析，詳見：【下一頁】

【12：00】在英國有逾100年歷史的資產管理公司施羅德，對美國利率的最新看法，以及資產配置的最新建議，分析詳見：【下一頁】

【10：30】屬港人熱門收息股的太古地產 （01972） ，獲摩根士丹利基於太地去年度業績表現而發表研究報告，將其今、明兩年每股盈利預測由1.34元及2.07元，分別下調6%及15%至1.27及1.76元，以反映其較高的融資成本，以及已發展項目銷售額入帳的延遲確認，並新增對2026年公司盈利預測為每股1.52元，目標價維持為16元不變，對應每股資產淨值折讓率為60%。

此外，摩根士丹利雖預計，太地今、明兩年每股派息可每年增長約5%，惟.....

【03：00】本報專欄名家曾廣標對多隻熱門及冷門收息股的最新看法，分析詳見：【下一頁】

3月18日：

【23：00】香港電訊股為港人熱門收息股之一，惟摩根大通就此板塊發表的最新研究報告指，由板塊內股份的基本面出現分化，加上美國利率前景不確定，建議投資者選擇性地揀股。

摩通表示，香港電訊 （06823） 因具......

【13：15】傳統藍籌收息股九龍倉集團 （00004） 早前公布的2023年全年業績遜於市場預期，滙豐環球研究就九倉集團最新發表報告表示，雖然九倉集團處淨現金狀態（包括其投資組合），股份看似具防守性，但考慮到其基本面，認為其高估值並不合理，尤其目前股價相當於預測今年PE（市盈率）約19.7倍，高於過去5年估值區間的上限。

滙豐環研相信，香港房地產銷售對九倉集團的近期催化劑有限，因其能夠捕捉政策放鬆機會的新盤有限，估計未來數個月市場將下調對九倉預測。滙豐環研下調九倉集團今、明兩年盈利預測......

【06：00】本報專欄名家曾淵滄對收息股的最新看法，分析詳見：【下一頁】

【01：00】中國經濟漸見改善，加上內房巨擘萬科 （02202） 上周獲銀行資金支持，有望進一步紓緩內房債務危機，過去兩年多同時受新冠疫情及內房債務危機衝擊的藍籌內地壽險龍頭中國人壽 （02628） ，估值修復有望加快。

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事實上，今年以來，券商給予國壽目標價平均值約13.47元（點擊圖片放大），以國壽上周收市價9.5元而言，有逾4成潛在上升空間。更多關於國壽分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

3月17日：

【15：00】傳統藍籌收息股九龍倉集團 （00004） 早前公布的2023年全年業績遜於市場預期，摩根士丹利就此發表報告下調九倉集團牛市目標價，由31.5元降至30.5元，而基本情境目標價則維持19元，並維持其投資評級為「減持」。

摩根士丹利報告指出，九倉集團旗下各主要業務，包括內地物業開發及投資物業、香港豪宅，以及物流業務前景皆充滿挑戰。其中，內地物業開發業務或面臨進一步減值，同時合約銷售恢復緩慢。

雖然摩根士丹利將香港住宅平均售價預測，由之前預測的下跌10%，改為上漲5%，但是仍將九倉集團今、明兩年每股盈測分別下調......

3月16日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」比較4大內險股估值，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股順豐房託 （02191） ，分析詳見：【下一頁】

3月15日：

【19：30】屬熱門收息股之一，業務以大中華地區為重心的藍籌股友邦保險 （01299） ，在昨日開市前公布截至去年底止全年業績，大致符合市場預期。由友邦公布去年業績後，至本文截稿前止，暫有12間中、外資券商給予友邦最新目標價，全部高過友邦今天收市價61元，而目標價平均值約......

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至於高盛及摩根士丹利等券商，對友邦前景的最新分析，分別詳見本文今日【13：00】，以及昨日【16：15】的報道。

【13：00】高盛就友邦保險 （01299） 去年全年業績發表最新報告表示，看好友邦於2024年可保持強勁增長勢頭，而將其目標價由97元輕微上調至98元，並維持其「買入」的投資評級，以及續列「確信買入名單」。

高盛指，友邦去年新業務價值（NBV）增長強勁，主要受香港、泰國和中國內地市場業務帶動，而友邦在業績簡報會上提到，內地和香港的銷售動能在2024年仍然強勁。高盛認為，這些補充資料可證明內地市場的利潤率在2023年上半年已觸底，並將在2024年持續改善。

高盛續指出，友邦的香港市場，從內地訪客（MCV）的銷售中，產生......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國中鐵 （00390） ，分析詳見：【下一頁】

3月14日：

【16：15】友邦保險 （01299） 今早開市前公布截至去年底止全年業績，大致符合市場預期，而摩根士丹利就此發表報告指，友邦去年業績堅韌，新業務價值（NBV）增長強勁，維持其「增持」的投資評級，以及目標價95元不變。

該報告續指出，按固定滙率計算，友邦去年NBV按年增33%，較該行及市場預期高出介乎1至2個百分點；每股經營盈利（Operating EPS）和每股內含價值（EVPS）均按年增2%，亦符合該行及市場預期；每股末期息派119.1港仙，以全年計，派息比率輕微提高1個百分點至38%，全年派息也按年增5%，則略勝預期。

摩根士丹利表示......

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更多關於3月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌收息股相關分析，詳見：【4隻藍籌公用股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【中國移動】

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