洛鉬高增長 估值待提振 財金專欄 2024/03/14 分享： 分享： 洛陽鉬業（03993）2023年盈利增長36%至82.5億元人民幣，料政策傾斜、銅價反彈下，未來盈利可繼續高增長，從而提振估值。 洛鉬業績快報透露，2023年收入升8%至1862.7億元人民幣，盈利上升 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水114億湧入 港股踏入萬九之路（第四版） 2024/03/13 北水114億湧入 港股踏入萬九之路（第四版） 中字股實力談 - 新型基建板塊 中興估值最平 2024/03/13 新型基建板塊 中興估值最平 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指直望萬九？（第四版） 2024/03/12 港股頭肩底 恒指直望萬九？（第四版） 中字股實力談 - 運價已回升 海豐料復甦 2024/03/12 運價已回升 海豐料復甦 中字股實力談 - 港股頭肩底？（第四版） 2024/03/11 港股頭肩底？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 中國國務院 銅價 洛陽鉬業（03993） 新能源 人民幣 板塊 美元