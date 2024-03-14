洛鉬高增長 估值待提振

洛陽鉬業（03993）2023年盈利增長36%至82.5億元人民幣，料政策傾斜、銅價反彈下，未來盈利可繼續高增長，從而提振估值。

洛鉬業績快報透露，2023年收入升8%至1862.7億元人民幣，盈利上升

...