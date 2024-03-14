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洛鉬高增長 估值待提振

財金專欄 2024/03/14

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洛陽鉬業（03993）2023年盈利增長36%至82.5億元人民幣，料政策傾斜、銅價反彈下，未來盈利可繼續高增長，從而提振估值。

洛鉬業績快報透露，2023年收入升8%至1862.7億元人民幣，盈利上升

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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