特朗普嚴重財困 勝選才有出路

今屆美國總統大選的發展一如預期，重演上屆特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）對決的情境，特朗普已取得足夠的黨代表票，代表共和黨出戰已無懸念，然而，困擾他的官司問題不會隨他出線而解決，尤其多宗涉及天文數字罰款的民事官司。

新稅制有得有失 移英人士要留神

特朗普官司眾多，其中最令他頭痛的，可能是紐約的商業欺詐民事官司判決，因為法庭開出的罰款誇張，達到4.54億美元（約35億港元）。此案主要案情是他多年來誇大財產價值以獲取貸款，與總統職位及選舉無關，特朗普將需要自淘腰包。

但4.54億美元是天文數字， 這種金額，身為富豪的特朗普也頂不住。據《福布斯》（Forbes）資料，截至2024年2月，特朗普身家26億美金（203億港元），惟當中大部分並非流動現金，一時間根本難以拿出4.54億美元。

而且今次罰款來得不是時候，特朗普旗下有不少商用物業，尤其重倉紐約及三藩市物業，但受疫後辦公室需求疲弱拖累，高空置率影響租值，近期美國商用物業市道麻麻，錄多宗低價成交，洛杉磯摩天大樓怡安中心（Aon Center） 早前蝕讓，賣出價較2015年的買入價低45%，曼哈頓情況亦不理想，特朗普若果要快速賣產交罰款，勢難以賣......更多內容，訂戶請登入。

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