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維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客

財金專欄 2024/03/14

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港人北上消費成風，內地有網上分析形容香港是「現金奶牛」；香港作為國際大都會，又擁有世界級的海濱，港府正計劃善用美麗的維港海濱，打造成雲集美食與精采夜生活，旅客必到的打卡景點。

北上消費潮令香港本地餐飲零

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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