維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 財金專欄 2024/03/14 分享： 分享： 港人北上消費成風，內地有網上分析形容香港是「現金奶牛」；香港作為國際大都會，又擁有世界級的海濱，港府正計劃善用美麗的維港海濱，打造成雲集美食與精采夜生活，旅客必到的打卡景點。 北上消費潮令香港本地餐飲零 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 2024/03/13 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 有政戲 - 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 2024/03/12 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 有政戲 - 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 2024/03/11 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 有政戲 - 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 2024/03/08 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 有政戲 - 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 2024/03/07 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 政治 香港 零售 餐廳 美食 餐飲 深圳 飲品 電子支付 玩樂