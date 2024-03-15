巴克萊：亞洲新興市場2024年GDP增長預測微升至4.7%（第二版）

聯儲局的鴿派立場、軟着陸預測，以及風險資產的強勁表現，將繼續利好套利活動。然而，結構性美國例外論，以及11月的總統大選，表明美元面臨上行風險，開放經濟體也將迎來充滿挑戰的一年。我們對各種傳導機制進行討論，並更新相關預測。

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金髮女孩經濟和美元滙價低波動率仍利好長倉套利活動：

在全球經濟軟着陸背景下，聯儲局鴿派立場和風險資產的強勁表現，繼續為部分新興市場（主要為拉美地區）套利活動帶來利好。美元相對於G10國家貨幣進一步走強，或引致各國央行轉向鴿派立場，或外部因素造成波動性衝擊。我們認為這兩種情況都可能在未來幾個月內發生。

我們最新的預測反映了美元的上行風險：

美國例外論的結構性特徵和美國以外地區的通脹降温，導致其餘G10國家面臨更大的鴿派風險。特朗普若再度上任，其旗艦政策也或會為美元帶來上行風險。

我們對利率更加謹慎，拒絕盲目附和；對於新興市場央行來說，在實現抗通脹目標的最後階段將充滿挑戰性，而且外匯穩定性的安全緩衝也更小。主要的例外是實際利率水平較高或增長正在放緩，而導致周期剛開始或加速的國家。然而在某些情況下，我們更傾向外匯交易做空而非利率套利......更多內容，訂戶請登入。

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第二版 新增：新興市場發展方向迥異

在中國經濟疲軟、美國表現強韌及科技周期轉向明朗的背景下，亞洲新興市場可能會繼續保持穩定增長。當前全球經濟環境充滿不確定性，大多數央行可能會繼續推遲降息，尤其當貿易受到干擾與食品價格仍上漲的情況下，風險將進一步加大。

儘管市場擔心經濟即將放緩，但全球經濟仍處於有序的擴張狀態。亞洲新興市場受制於中國缺乏經濟活力，原因是中國經濟雖然偶爾出現積極訊號，但整體仍在走下坡路。

西方經濟體的外部需求也呈現出喜憂參半的景象。儘管如此，科技出口仍呈現出正面勢頭，尤其是北亞製造業重鎮韓國和台灣。

另一方面，處於半導體價值鏈下游的東南亞國家未有太大改善，因為高端晶片的組裝、封裝和測試服務似乎正在轉移到台灣，而先進半導體封裝具有更高的附加價值......更多內容，訂戶請登入。

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