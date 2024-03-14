金髮女孩經濟與美元上行風險

聯儲局的鴿派立場、軟着陸預測，以及風險資產的強勁表現，將繼續利好套利活動。然而，結構性美國例外論，以及11月的總統大選，表明美元面臨上行風險，開放經濟體也將迎來充滿挑戰的一年。我們對各種傳導機制進行討論，並更新相關預測。

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金髮女孩經濟和美元滙價低波動率仍利好長倉套利活動：

在全球經濟軟着陸背景下，聯儲局鴿派立場和風險資產的強勁表現，繼續為部分新興市場（主要為拉美地區）套利活動帶來利好。美元相對於G10國家貨幣進一步走強，或引致各國央行轉向鴿派立場，或外部因素造成波動性衝擊。我們認為這兩種情況都可能在未來幾個月內發生。

我們最新的預測反映了美元的上行風險：

美國例外論的結構性特徵和美國以外地區的通脹降温，導致其餘G10國家面臨更大的鴿派風險。特朗普若再度上任，其旗艦政策也或會為美元帶來上行風險。

我們對利率更加謹慎，拒絕盲目附和；對於新興市場央行來說，在實現抗通脹目標的最後階段將充滿挑戰性，而且外匯穩定性的安全緩衝也更小。主要的例外是實際利率水平較高或增長正在放緩，而導致周期剛開始或加速的國家。然而在某些情況下，我們更傾向外匯交易做空而非利率套利......更多內容，訂戶請登入。

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