建銀國際：2024政府工作報告點評 緩解壓力推動穩定增長

2024年政府工作報告中的增長目標符合預期。

《報告》體現財政支持將持續，有助支持經濟復甦。

《報告》強調產業調整和擴大內需並重，關注產業政策和改革措施。

十四屆全國人大二次會議於3月5日在北京開幕，李強總理發布任上的第一份《政府工作報告》（下稱《報告》）。《報告》回顧疫情之後2023年全年國民經濟復甦，以及目前面臨的戰略機遇和風險挑戰，並宣布2024年經濟增長和社會發展的主要目標以及政策應對。

建銀研究報告提出，《報告》認為經濟回升向好，政策取態與去年底中央經濟工作會議一致，但仍強調有多方面壓力，特別是國內有效需求不足，社會預期偏弱，風險隱患仍較多，外部環境不確定性上升，未來宏觀政策的總基調仍是穩中求進、以進促穩、先立後破。強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，增強宏觀政策取向一致性。

宏觀目標符合預期，積極財政平衡債務壓力，產業政策支持轉型

建銀指出，本屆政府任期內第一年的宏觀和政策目標基本延續過往的總體政策基調。並符合建銀對政府目標的年度預期。

政府去年四季度以來增加穩增長的政策力度，特別是加快財政支出，避免增加短期經濟壓力的債務風險。與此同時，政府增加對經濟結構的定向管理，以促進產業升級和風險防範......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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