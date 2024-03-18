景順：AI熱潮利好兩亞洲市場

未來10年，生成式AI（人工智能）有望為全球經濟貢獻7萬億美元，並推動每年增長1.5個百分點。考慮到這個利好因素會持續多年，投資者的青睞不無道理，更廣泛地部署於科技行業及相關經濟體或市場亦是一個明智之舉。

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盡管美國AI股票已大幅上漲，但鑑於在南韓及台灣市場，AI相關所佔的市值比重相當高，他們的勢頭依然強勁。例如台灣市場約63%的市值與AI相關，為亞太區最高；南韓市場緊隨其後，約為44%。

亞洲AI股票及相關受惠者的估值，較美國同行低。當中，南韓市場有望受惠於其與半導體銷售周期的緊密聯繫。

南韓股市受惠半導體銷售周期改善

受惠於周期性盈利復甦、AI行業上行及企業管治改革，當前南韓股票極具吸引力。盡管年初市場走勢顛簸，但投資者可留意南韓股票於今年稍後出現的潛在反彈。

從歷史來看，半導體銷售周期改善與MSCI南韓指數的回報息息相關。經歷了巨大的庫存修正過後，全球半導體銷售額已於2023年萎縮。不過，2024年營收增長預期可達22%。

此外，南韓股票的長期經板塊調整PE（市盈率）約為7.5倍，較新興市場同行低34%。自2001年以來，南韓股票僅於3%的時間裡處於此交易水平。

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我亦看好台灣市場的股票，但不及韓國股票這樣看好，因為台灣市場的股票估值更高。



台灣市場外資佔比低 股票漲勢或擴至中小型股

受惠於科技板塊的強勁升幅（自2023年第四季度以來已上漲逾35%），台灣市場的股票屢創新高。截至目前，市場上漲主要是受台灣市場内的資金推動。2020至2022年期間，外資僅佔投資額的......

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延伸閱讀：巴克萊：亞洲新興市場2024年GDP增長預測微升至4.7%（第二版）

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