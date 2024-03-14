TikTok禁令迫拆售 明益美企

要求字節跳動剝離TikTok的法案在美國眾議院獲通過，相信沒有人會感到意外，以近年中美關係「大氣候」，對華強硬已成美國兩黨共識。法案以352票支持65反對獲通過，在國會的支持無疑是的壓倒性，可是，美國的輿論反應卻與票數完全不一致。

美國人是反支持禁TikTok，近期不少民調已經很清楚反映，反對多於支持，眾院通過法案後，不少美國人在網上表達對Tiktok被禁的看法，粗略觀察，持反對態度為數不少，而且提出的理據說服力不弱。

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很多人質疑禁令的效果。TikTok問題已討論一段長時間，一直有人對如何有效阻止公眾使用TikTok表示質疑，但法案沒有提出明確的答案。TikTok爭議始於特朗普執政時期，當時政府要求禁TikTok，主要是從應用程式商店着手，要求Apple及Google將TikTok下架，阻止用戶下載。

然而，美國有網民提出，上述做法有櫪大漏洞，要繞過應用商店安裝及更新程式，根本大把方法，隨手在Google搜尋便有詳盡教學；就算美國政府更進一步，封鎖TikTok的IP位址，用戶仍然可透過VPN（虛擬私人網絡）可以翻牆，屆時用戶連接的，是到不受美國監管的伺服器，反而對國家安全構......更多內容，訂戶請登入。

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