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增長率不減 361度大割引

財金專欄 2024/03/15

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361度（01361）2023年盈利增長29%至9.6億元人民幣，隨着中央發展體育經濟，有助提振公司估值和股價。

361度2023年收入按年上升21%至84.2億元人民幣；盈利上升29%至9.6億元人民

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 國家體育總局 361度（01361） 人民幣

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