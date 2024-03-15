增長率不減 361度大割引 財金專欄 2024/03/15 分享： 分享： 361度（01361）2023年盈利增長29%至9.6億元人民幣，隨着中央發展體育經濟，有助提振公司估值和股價。 361度2023年收入按年上升21%至84.2億元人民幣；盈利上升29%至9.6億元人民 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股失萬七 後抽可加碼（第四版） 2024/03/14 港股失萬七 後抽可加碼（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬高增長 估值待提振 2024/03/14 洛鉬高增長 估值待提振 中字股實力談 - 北水114億湧入 港股踏入萬九之路（第四版） 2024/03/13 北水114億湧入 港股踏入萬九之路（第四版） 中字股實力談 - 新型基建板塊 中興估值最平 2024/03/13 新型基建板塊 中興估值最平 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指直望萬九？（第四版） 2024/03/12 港股頭肩底 恒指直望萬九？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 國家體育總局 361度（01361） 人民幣