荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 財金專欄 2024/03/15 分享： 分享： 香港旅遊今次打入全球2024年十大！有180年歷史的中區荷李活道，獲以英國為總部的旅遊雜誌Time Out，選為「全球最型格街道」的第二位。這條街道的「前已婚警察宿舍」，就出了兩位特首：曾蔭權、梁振英 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 2024/03/14 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 有政戲 - 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 2024/03/13 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 有政戲 - 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 2024/03/12 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 有政戲 - 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 2024/03/11 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 有政戲 - 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 2024/03/08 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 香港 美國 英國 立法會 餐廳 美食 電影 餐飲 澳洲 中環