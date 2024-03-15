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荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居

財金專欄 2024/03/15

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香港旅遊今次打入全球2024年十大！有180年歷史的中區荷李活道，獲以英國為總部的旅遊雜誌Time Out，選為「全球最型格街道」的第二位。這條街道的「前已婚警察宿舍」，就出了兩位特首：曾蔭權、梁振英

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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