【名人語錄】「走別人走過的路 那是自尋死路」比亞迪王傳福 創新管理16條精彩語錄（新增：比亞迪廠區獲批遷並擴建 總投資達250億人幣）

王傳福1995年在深圳創辦比亞迪 （01211） ，從手機電池起家，短短幾年間發展成中國第一、全球第二的充電電池製造商，2003年進入汽車行業。

創業至今29年、造車廿載後，王傳福迎來屬於自己的時代。比亞迪成為最快達成300萬產銷的新能源汽車品牌，成為國產領頭羊。在王傳福的帶領下，比亞迪建立了自己的風格：崇尚技術，以創新解決問題，以及堅持夢想。

本文結集了比亞迪創辦人王傳福，對於身為創業家的追夢的熱情，從商16條精彩語錄。

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第二版 新增 王傳福在上海與蘋果CEO庫克見面

據內媒報道，3月20日下午，比亞迪 （01211） 董事長兼總裁王傳福，現身位於上海的蘋果（美：AAPL）中國總部，與蘋果行政總裁庫克見面。

同場，多家蘋果供應商，如比亞迪電子 （00285） 、藍思科技（深：300433）、長盈精密（深：300115）等，均展示智能製造技術，及蘋果相關零部件和產品。王傳福和庫克亦一同參觀了比亞迪的展台。

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【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄

【名人語錄】「沒有疲軟市場 只有疲軟產品」娃哈哈宗慶后 ；18條精彩金句

論技術、策略、競爭

1.市場沒來的時候去投資，很容易成先驅；市場已到時再進入，一定已滿了。當別人還沒看好時，一旦你認為有成功的可能，就默默地堅持去做。

2.技術是為策略服務，其次才為產品服務。對科技的理解，會讓你對產業看得更......更多內容，訂戶請登入。

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論創新、核心技術

4.創新的原動力，不是為了創新而創新，而是為了生存而創新。因為競爭和過剩，我必須要創新。競爭壓力就是推動創新的動力。

5.在新能源車領域，掌握核心技術的不只比亞迪。但只要掌握核心技術，懂中國國情......更多內容，訂戶請登入。

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論自主品牌、自己的路

8.中國的家電產業已經走向世界，手機產業這幾年也走出來了......更多內容，訂戶請登入。

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論第四次工業革命

11.我們希望在第四次工業革命時，能夠趕上......更多內容，訂戶請登入。

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論人才、招聘、積極

13.人才資產是最重要的。假如我要投資公司，我會更重視它有多少工程師。只要工程師還在，隨時可以東山再起。

14.我們公司人比較多，從人才市場招的人比較少，主要還是從應屆畢業生招。第一堂課是我跟他們講，告訴他們要謙虛、好學、吃苦。大概就是這6個字，我們就需要......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：鄭耀宗

資料整理：比亞迪官網、綜合網上資料

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