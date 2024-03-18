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中金：中國如何從金融大國 變成金融強國

研究報告 08:10 2024/03/18

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  • 從金融增加值佔GDP的比例來看，中國已經是一個金融大國。
  • 財政投放貨幣，既適應逆周期調節的要求，也順應經濟結構調整的內在需要。
  • 2024年財政擴張力度加大，財政對民生福祉的支持力度也有上升。

中央金融工作會議提出要建設金融強國，為未來較長時間內中國金融的發展指明瞭道路。本文從貨幣來源的視角，嘗試去分析中國如何從一個金融大國變成金融強國。

金融大國：信貸投放貨幣

  • 中國已經是金融大國

相較於世界其他主要國家而言，中國金融業增加值佔比高於其對應的經濟發展水平和金融發展程度（見圖1、圖2）。主要經濟體中，英國和美國的金融業佔比高於中國。

  • 中國金融業增加值來源

一個重要的視角就是貨幣來源。貨幣來源有三個，一是外滙佔款，比如一筆外滙向銀行換成了人民幣，這個過程增加M2。二是私人部門信貸，比如銀行為非銀部門提供貸款或者是購買他們的債券。三是財政投放，央行與銀行購買政府債券會增加M2投放。2008年之後，信貸投放成為貨幣增長的主力，2010-2017年信貸對於M2增速的貢獻平均達到79%，而海外淨資產的貢獻僅為8%。

  • 中國之前信貸加速擴張與房地產快速發展有密切聯繫

對於中國金融業來說，銀行是最重要的增加值創造者......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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撰文 : 張文朗 中金分析員

欄名 : 中金觀點

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