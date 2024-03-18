【內房危機】摩根大通：800億救萬科「難以置信」

多間外媒上周援引知情人士報道，中國已要求銀行強化對萬科 （02202） 的融資支持，12家中國銀行正在為萬科提供高達800億元（人民幣‧下同）的貸款以支付到期債券。不過摩根大通認為消息「美好得令人難以置信」，如此大額的貸款不符合內銀的風險管理。

摩根大通又認為，政府工作報告對內房的表述給該行的感覺是中央沒有任何計劃去積極刺激住房需求，樓市政策放寬的利好也不能再持續地提振內房股股價表現。同時由於房地產銷售持續疲弱，投資者對非國企內房的流動性也會持續擔憂，故對內房板塊重申謹慎立場。

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摩根大通粗略估計萬科財困狀況，為了使公司的營運現金流保持正數，假設不再買地，每月的合約銷售需要達到約180億至200億元。不過按萬科3月14日公告，2月份公司實現合同銷售金額140.2億元，按年減少53.5%；1至2月合同銷售金額334.7億元，按年減少43%，意味萬科的營運現金流應面臨壓力。

截至2023年6月，盡管萬科帳面上的現金及等價物餘額約1,200億元，但只有380億元是在母公司層面，總的來說，安全邊際正在縮小，因此摩根大通認為，萬科能否生存很大程度上取決於︰

一、政府推動銀行支持；

二、萬科的自救如資產處置、股份配售；

三、持股27.2%的第一大股東，國資深圳地鐵的進一步支持。

針對800億元貸款救萬科傳聞，摩根大通認為規模似乎「美好得令人難以置信」。該行估計......

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