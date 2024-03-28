【內房危機】碧桂園延遲刊發2023年業績 摩根大通：800億救萬科「難以置信」（持續更新）

第三版更新：萬科子公司獲興業銀行14億貸款

內地傳媒報導，爲滿足經營需要，萬科全資子公司上海中區地產和上海萬科作爲借款人，與興業銀行深圳分行簽署了借款合同，貸款金額爲14億元（人民幣．下同），期限爲14年，資金將用於償還萬科在存量房地產領域相關貸款和公開市場債券，萬科提供擔保。值得一提的是，上海中區公司將持有的上海中區項目抵押以及項目產生的應收賬款質押給興業銀行，並承諾如上海中區公司當年經營收入不足以覆蓋貸款本息，缺口部分借款人會存入足額還貸按金。

上周多間外媒上周援引知情人士報道，中國已要求銀行強化對萬科的融資支持，12家中國銀行正在為萬科提供高達800億元的貸款以支付到期債券。現時萬科子公司成功貸款14億元，為傳聞金額的1.75%。

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第二版更新：標普聲明將萬科列入負面信用觀察名單

繼穆迪撤銷萬科「Baa3」發行人評級，將萬科 （02202） 打入垃圾債級別之後，另一家國際評級公司標普亦聲明將萬科列入負面信用觀察名單。標普指，雖然預計今年萬科建設支出將減少，但今年1至2月合同銷售金額334.7億元（人民幣．下同），按年減少43%，會令其經營現金流錄得淨流出。標普警告，萬科銷售下跌情況雖然略好於全國百強房企的平均值，但若未來銷售情況持續疲弱，將削弱萬科競爭優勢。

內地樓市未見底。國家統計局3月18日公布，1至2月份內地新建商品房銷售面積1,1369萬平方米，較去年同期下降20.5%，其中住宅銷售面積下降24.8%； 新建商品房銷售額10,566億元，較去年同期下降29.3%，其中住宅銷售額下降32.7%。

壞消息夾攻，萬科3月19日股價再跌5.6%，收報5.36元。萬科股價兩日累跌8.2%。

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第一版：

多間外媒上周援引知情人士報道，中國已要求銀行強化對萬科 （02202） 的融資支持，12家中國銀行正在為萬科提供高達800億元（人民幣‧下同）的貸款以支付到期債券。不過摩根大通認為消息「美好得令人難以置信」，如此大額的貸款不符合內銀的風險管理。

摩根大通又認為，政府工作報告對內房的表述給該行的感覺是中央沒有任何計劃去積極刺激住房需求，樓市政策放寬的利好也不能再持續地提振內房股股價表現。同時由於房地產銷售持續疲弱，投資者對非國企內房的流動性也會持續擔憂，故對內房板塊重申謹慎立場。

詳見：【摩根大通：內房見底言之尚早】

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摩根大通粗略估計萬科財困狀況，為了使公司的營運現金流保持正數，假設不再買地，每月的合約銷售需要達到約180億至200億元。不過按萬科3月14日公告，2月份公司實現合同銷售金額140.2億元，按年減少53.5%；1至2月合同銷售金額334.7億元，按年減少43%，意味萬科的營運現金流應面臨壓力。

截至2023年6月，盡管萬科帳面上的現金及等價物餘額約1,200億元，但只有380億元是在母公司層面，總的來說，安全邊際正在縮小，因此摩根大通認為，萬科能否生存很大程度上取決於︰

一、政府推動銀行支持；

二、萬科的自救如資產處置、股份配售；

三、持股27.2%的第一大股東，國資深圳地鐵的進一步支持。

針對800億元貸款救萬科傳聞，摩根大通認為規模似乎「美好得令人難以置信」。該行估計......

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