歐元邁向1.12目標 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 本周重點不在歐洲而在美國。重點觀察是在聯儲局議息會中各委員如何看今年減息次數。假使保持去年12月時估計，即今年減息三次，料聯儲局6月開展減息周期機率較大，因7月才減會有點時間不足。若聯儲局保持今年三次 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美息未減 日圓難大升 今日 01:00 美息未減 日圓難大升 英鎊有機上試1.295 今日 01:00 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 01:00 日圓上升目標145 最新專欄文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 加元有望重上1.34 今日 加元有望重上1.34 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售