歐元邁向1.12目標

本周重點不在歐洲而在美國。重點觀察是在聯儲局議息會中各委員如何看今年減息次數。假使保持去年12月時估計，即今年減息三次，料聯儲局6月開展減息周期機率較大，因7月才減會有點時間不足。若聯儲局保持今年三次

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