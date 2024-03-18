英鎊有機上試1.295 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 金融業作為英國的主要業務，環球投資市場氣氛愈旺對英鎊愈是有利。英通脹相較高，市場估計英倫銀行最快減息時間也待8月份，即較聯儲局減息時間要遲，這又是另一利好英鎊因素。惟英經濟差是不爭事實，或限制英鎊作顯 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 歐元邁向1.12目標 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美息未減 日圓難大升 今日 01:00 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 01:00 歐元邁向1.12目標 日圓上升目標145 今日 01:00 日圓上升目標145 最新專欄文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 加元有望重上1.34 今日 加元有望重上1.34 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售