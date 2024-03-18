英鎊有機上試1.295

金融業作為英國的主要業務，環球投資市場氣氛愈旺對英鎊愈是有利。英通脹相較高，市場估計英倫銀行最快減息時間也待8月份，即較聯儲局減息時間要遲，這又是另一利好英鎊因素。惟英經濟差是不爭事實，或限制英鎊作顯

...