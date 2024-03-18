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日圓上升目標145

財金專欄 2024/03/18

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日本今年平均工資增幅達5.3%。雖說日本要結束負利率政策只是時間問題，但為降低對日股所帶來衝擊，料聯儲局一日不減息日央行，日本也不會加息。所以當分析日圓，重點非在於日本何時加息，而是在於美國幾時減息。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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