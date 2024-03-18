日圓上升目標145 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 日本今年平均工資增幅達5.3%。雖說日本要結束負利率政策只是時間問題，但為降低對日股所帶來衝擊，料聯儲局一日不減息日央行，日本也不會加息。所以當分析日圓，重點非在於日本何時加息，而是在於美國幾時減息。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美息未減 日圓難大升 今日 01:00 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 01:00 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 01:00 英鎊有機上試1.295 最新專欄文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 加元有望重上1.34 今日 加元有望重上1.34 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售