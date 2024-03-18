澳元維持目標69美仙

近期國際鐵礦石價格回落不少，但銅價卻顯着上升。澳洲主要出口是鐵礦石，但銅卻被視為環球經濟寒暑表。澳洲為商品出口大國，環球經濟強對澳元滙價走勢同屬有利。現市場關注聯儲局本周議息會，看該局會否宣布中止量化

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