澳元維持目標69美仙 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 近期國際鐵礦石價格回落不少，但銅價卻顯着上升。澳洲主要出口是鐵礦石，但銅卻被視為環球經濟寒暑表。澳洲為商品出口大國，環球經濟強對澳元滙價走勢同屬有利。現市場關注聯儲局本周議息會，看該局會否宣布中止量化 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美息未減 日圓難大升 今日 01:00 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 01:00 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 01:00 英鎊有機上試1.295 最新專欄文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 加元有望重上1.34 今日 加元有望重上1.34 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售