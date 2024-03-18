紐元目標維持63美仙 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 新西蘭2月平均樓價按年比雖只升3.1%，但銷售量卻大幅增長23.5%，反映當地房地產市場熾熱一面。相信這會限制紐央行往後減息步伐，並為紐元滙價帶來支持。本周焦點主要有兩，分別是周四當地公布的第四季 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 你可能感興趣 美息未減 日圓難大升 今日 01:00 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 01:00 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 01:00 英鎊有機上試1.295 最新專欄文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 加元有望重上1.34 今日 加元有望重上1.34 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售