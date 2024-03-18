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紐元目標維持63美仙

財金專欄 2024/03/18

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新西蘭2月平均樓價按年比雖只升3.1%，但銷售量卻大幅增長23.5%，反映當地房地產市場熾熱一面。相信這會限制紐央行往後減息步伐，並為紐元滙價帶來支持。本周焦點主要有兩，分別是周四當地公布的第四季

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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