紐元目標維持63美仙

新西蘭2月平均樓價按年比雖只升3.1%，但銷售量卻大幅增長23.5%，反映當地房地產市場熾熱一面。相信這會限制紐央行往後減息步伐，並為紐元滙價帶來支持。本周焦點主要有兩，分別是周四當地公布的第四季

...