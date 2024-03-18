加元有望重上1.34 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 於3月議息會，加央行排除提早減息可能性。加央行當時有如此看法相信與當地1月年通脹率高企2.9%有關。至於加拿大2月通脹率如何，待本周二將自有分曉。本周聯儲局議息會是另一市場焦點所在。倘聯儲局點陣圖維持 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 你可能感興趣 美息未減 日圓難大升 今日 01:00 美息未減 日圓難大升 歐元邁向1.12目標 今日 01:00 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 01:00 英鎊有機上試1.295 最新專欄文章 美息未減 日圓難大升 今日 美息未減 日圓難大升 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售