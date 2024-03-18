加元有望重上1.34

於3月議息會，加央行排除提早減息可能性。加央行當時有如此看法相信與當地1月年通脹率高企2.9%有關。至於加拿大2月通脹率如何，待本周二將自有分曉。本周聯儲局議息會是另一市場焦點所在。倘聯儲局點陣圖維持

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