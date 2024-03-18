美息未減 日圓難大升 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 為減低退出極度寬鬆貨幣政策，對日股及日經濟的衝擊，料日央行會待聯儲局減息才會終止負利率政策。 本周有三央行議息，分別是周二的澳央行及日央行，當然也有周四的聯儲局，市場焦點肯定在日央行及聯儲局身上。繼日本 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元邁向1.12目標 今日 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 歐元邁向1.12目標 今日 01:00 歐元邁向1.12目標 英鎊有機上試1.295 今日 01:00 英鎊有機上試1.295 日圓上升目標145 今日 01:00 日圓上升目標145 最新專欄文章 加元有望重上1.34 今日 加元有望重上1.34 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持目標69美仙 今日 澳元維持目標69美仙 日圓上升目標145 今日 日圓上升目標145 英鎊有機上試1.295 今日 英鎊有機上試1.295 經濟 美國 美元 商業 銀行 通脹 加息 英國 金融 銷售