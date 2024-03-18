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美息未減 日圓難大升

財金專欄 2024/03/18

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為減低退出極度寬鬆貨幣政策，對日股及日經濟的衝擊，料日央行會待聯儲局減息才會終止負利率政策。

本周有三央行議息，分別是周二的澳央行及日央行，當然也有周四的聯儲局，市場焦點肯定在日央行及聯儲局身上。繼日本

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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