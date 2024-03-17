黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 國際 22:15 2024/03/17 分享： 分享： 英國國家統計局（ONS）最近調整計算消費者物價指數（CPI）的一籃子商品名單，黑膠唱片（下稱黑膠）相隔32年再次上榜最叫人意外。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 TikTok禁令迫拆售 明益美企 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 2024/03/14 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 2024/03/14 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 新稅制有得有失 移英人士要留神 2024/03/15 新稅制有得有失 移英人士要留神 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 2024/03/11 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 你可能感興趣 TikTok禁令迫拆售 明益美企 11:48 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 17:27 2024/03/14 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 07:36 2024/03/14 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 能源危機 廚具 文娛藝術 CPI 通脹 音樂 零售 英國