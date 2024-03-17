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黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢

國際 22:15 2024/03/17

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英國國家統計局（ONS）最近調整計算消費者物價指數（CPI）的一籃子商品名單，黑膠唱片（下稱黑膠）相隔32年再次上榜最叫人意外。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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