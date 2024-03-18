發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 財金專欄 2024/03/18 分享： 分享： 為撑香港旅遊業，中央近來多開放兩個自由行城市，很快也提高內地客來港免稅額。有本地主要發展商就拋出更進取的建議，包括全方位放寬內地客來港，延長自由行客在港停留時間至30天。 內地人遊星馬泰 免簽可留30天 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 2024/03/15 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 有政戲 - 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 2024/03/14 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 有政戲 - 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 2024/03/13 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 有政戲 - 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 2024/03/12 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 有政戲 - 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 2024/03/11 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 政治 旅遊行業 中國 香港 發展商 零售 酒店 大灣區 深圳 商場