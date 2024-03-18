發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰

為撑香港旅遊業，中央近來多開放兩個自由行城市，很快也提高內地客來港免稅額。有本地主要發展商就拋出更進取的建議，包括全方位放寬內地客來港，延長自由行客在港停留時間至30天。

內地人遊星馬泰 免簽可留30天

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