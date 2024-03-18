備兌認購期權策略 助提升組合收益

港股在2月底迎來首批備兌認購期權（covered call）交易所買賣基金（ETF）上市，新上市的兩隻備兌認購期權ETF，分別投資於恒生指數及國企業指數的成分股證券。

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備兌認購期權策略有助提升組合收益，同時降低波動性。若投資者有意追蹤備兌認購期權策略應用於恒指之表現，恒指備兌認購期權指數（HSICC）可作參考。

自從ETF於2021年7月納入互聯互通機制後，交易所買賣產品（ETP）的日均成交額顯著上揚，並於2023年錄得破紀錄的140億元日均成交額。在這個情況下，ETP佔整體市場的日均成交額由2021年僅4.6%，上升至去年逾13%（圖一）。隨着ETP愈來愈受投資者歡迎，產品種類亦日漸多樣化。例如在今年2月29日就有兩隻新ETF上市，均採用備兌認購期權策略，分別投資於恒指及國指的成分股。

要了解備兌認購期權策略，首先可認識認購期權的概念。簡單來說，認購期權賦予買方權利，可於到期日以預定的行使價購買相關資產。而備兌認購期權策略則是指，在買入相關資產的同時，沽出所買入相關資產的認購期權，以賺取期權金作收益（見表）。簡言之，備兌認購期權策略將股票的上升空間轉化為期權金所帶來的收益（圖二），而期權金則可在市場下跌時作對沖，從而降低組合波動性......更多內容，訂戶請登入。

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