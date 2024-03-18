復星財富李曉翀：Adobe績後急跌是否錯殺？

筆者一直關注的軟件即服務（SaaS）龍頭Adobe（美：ADBE）的動向，最近公布的季績方面，筆者認為是指引累事，對於看重指引的投資市場，顯然表面上是跌得有理，但細看卻並非如此。

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談談整體情況方面，2024財年第一季業績表現強勁，收入為51.8億元（美元‧下同），按年增11%，按季增12%。按通用會計準則（GAAP）每股收益為1.36元，通用會計準則（Non-GAAP）每股收益為4.48元，按年增18%。



整體營收的增長離不開AI帶來的變化。Adobe在產品中直接提供生成式人工智能，這一創新包括在Adobe Photoshop、Illustrator和Express的桌面和移動版本中，以及Acrobat和Reader中的AI助手。這些舉措成功地鼓勵客戶使用更多的AI服務，進而提升了訂閱價格。



數字媒體方面，市場最關注的ARR新增淨額達到4.32億元，收入為38.2億元，按年增12%，按季增13%。文檔雲收入7.5億美元，按年增18%，ARR新增淨額1.43億元。Acrobat Web月活躍用戶同比增長超過70%，在Q1超過1億用戶。



特別是AI助手融入了Reader和Acrobat的工作流程中，目前已推出英文測試版，Adobe預計年底將推出其他語言版本，將通過提供每月增值服務的方式實現這一功能的商業化。



Creative Cloud方面，2024財年第一季實現收入30.7億元，按年增加12%，市場關注的ARR新增淨額2.98億元。其中，Firefly生成次數超過65億。最近推出Firefly Services，這是一個人工智能平台，使每家企業都能將我們的技術嵌入和擴展到他們的創意製作和營銷工作流程中。



業務現兩大亮點

業務亮點方面，第一，Express Web的使用情況繼續良好增長，總出口量較去年同期翻了一番；第二，自從2023年 5月發佈生成填充以來，24財年第一季在Photoshop中使用Firefly動力工具的採用量最高；AI增強語音和新的音頻工作流程的Beta版本推動了Premiere Beta的使用量創下了歷史新高；三是推出了Behance Pro，旨在服務迅速增長的Behance社區；四是為企業提供的Firefly服務在本季度取得成功，包括埃森哲、IPG 和星巴克。



Document Cloud方面，2024財年第一季收入達到7.5億元，按年增長18%，市場關注的ARR新增1.43億元。增長驅動因素包括：各個客戶細分市場和地區對Acrobat訂閱的需求、Acrobat Web持續增長、Acrobat Reader渠道中增長的月活躍用戶推動免 費轉付費的轉化和與微軟Edge和谷歌Chrome的合作夥伴關係而產生的新用戶獲取等。



數字體驗方面，24Q1實現收入12.9億美元創下歷史記錄，訂閱收入為11.6億元，按年增長12%。2023年假日購物季在綫支出強勁，同比增長4.9%，達到了2,221億元，移動購物首次超過了桌面，佔在綫銷售的51.1%。



Adobe在業績會議上宣布，將持續優化其模型，並將與OpenAI等合作夥伴攜手進行共同研發。在接下來的幾週，我們期待看到Adobe在圖像等領域的進展；而在未來數月，Adobe將展示其在音頻、視頻和3D技術上的進一步提升。



筆者認為，隨著視頻生成的增加，對視頻編輯應用的需求也將增加，這為Adobe帶來了機會，切勿因短期指引遜預期而忽視了該公司的長期成長動力。



（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）

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