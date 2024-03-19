當早上聽到鬧鐘響聲不斷加急加密，大家會懷着甚麼心情把它按熄？

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是不情不願地要起來，準備上班？還是十萬火急趕開檔？或是忽發奇想，立志能過上米蟲生活？

夢想人人有，你的夢想又是甚麼？不愁食住，有錢花，慢活享人生？夢想的背後，必然要有財力支撑，能夠只做自己喜歡的事，很大機會都是那些財務自由的人士。

增加被動收入途徑多

事實上，人人都可以達成這個願望，只要我們的被動收入足以應付生活所需就可以了。增加被動收入的途徑有很多，例如投資金融商品或收取房產租金，但每一種方式都需要付出持續的努力，並不存在一勞永逸的方法。增加被動收入需要長期的持續努力和耐心。

「我最希望買樓收租成為大業主，可是收入只足以應付日常開支，每月都是月光族，又沒有父幹。即使現時樓價下跌，首期仍然無着落，月薪亦通過不了壓力測試，根本做不了貸款。」這是你這刻的心聲嗎？

你現在的收入，可能不足以創造未來的被動收入，但只要願意踏出第一步，資產便有機會像滾雪球一樣滾大。一直都不起動的話，就永遠無法創造被動收入。開創收入的過程是痛苦的，往往犧牲了休息、娛樂的時間，去經營副業以增加收入。但見到銀行戶口的數字不斷累積時，便知道距離「躺平退休」的日子又近了一步。

不要等到有足夠的錢才開始理財，正確的觀念是「一旦開始理財，財富就會增長！」大家可以在工餘時間創業，並且將這些額外工作所賺取的金錢全數存起來，存入一個「有入無出」的銀行戶口內。同時，亦開始利用參加周末講座，學習如何成為成功的投資者，為自己累積知識。

筆者有一位客人，在過去3年的疫情期間無法出國旅遊，有錢無處花的情況下，「被逼」開始儲蓄的習慣。他不僅節省了原本用於旅遊的開支，還因為疫情減少了外出應酬和用餐的花費。他利用這些多出來的時間，在網上接洽兼職的工作，增加了收入。在3年的努力下，他成功地儲存了50萬元。然而，這筆錢不足以支付香港的物業首期款，而且他的月薪無法通過銀行的貸款壓力測試。

在透過朋友的介紹，他與筆者取得了聯繫。筆者向他提供了有關美國物業投資的資訊，並成功協助處理了貸款的事宜。最終，他成功購買了一間海外物業並開始收取租金，成功創造了被動收入。筆者不乏這樣的例子，所以只要你願意開始理財，財富就會主動找上門來。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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