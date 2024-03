安聯︰日央行或在未來3個月出手

日本央行很可能在3月或緊接在4月對政策框架進行初步調整,旨在退出非傳統的貨幣政策。最近的報道反映日央行對經濟趨勢足以支持政策轉向的信心愈來愈強。

市場普遍預期日本中央銀行(Bank of Japan)將在即將舉行的會議上調整貨幣政策(Monetary Policy)。安聯投資(Allianz Global Investors)同意,一些非傳統貨幣政策可能將被取消,但同時也提醒投資者對寬鬆的期望不宜過高。日本的經濟形勢近來表現出一定的脆弱性,根據日本內閣府經濟社會綜合研究所(Economic and Social Research Institute - Cabinet Office, Government of Japan)3月份發表的<季度GDP預測>(Quarterly Estimates of GDP)顯示,即使經濟增長數據上修,使日本經濟勉強避免技術性衰退(Technical Recession,指連續兩個季度的GDP按季表現為負數),可是,日本家庭實際收入持續下降,使國內消費持續疲弱。在此背景下,任何政策調整都將是循序漸進的。此外,安聯相信日本央行已經吸取以往因過早及多次干預貨幣政策導致經濟放緩的教訓。

