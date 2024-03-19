  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安聯︰日央行或在未來3個月出手

財金猛人追蹤 10:30 2024/03/19

分享：

分享：

日本央行很可能在3月或緊接在4月對政策框架進行初步調整，旨在退出非傳統的貨幣政策。最近的報道反映日央行對經濟趨勢足以支持政策轉向的信心愈來愈強。

市場普遍預期日本中央銀行（Bank of Japan）將在即將舉行的會議上調整貨幣政策（Monetary Policy）。安聯投資（Allianz Global Investors）同意，一些非傳統貨幣政策可能將被取消，但同時也提醒投資者對寬鬆的期望不宜過高。日本的經濟形勢近來表現出一定的脆弱性，根據日本內閣府經濟社會綜合研究所（Economic and Social Research Institute - Cabinet Office， Government of Japan）3月份發表的＜季度GDP預測＞（Quarterly Estimates of GDP）顯示，即使經濟增長數據上修，使日本經濟勉強避免技術性衰退（Technical Recession，指連續兩個季度的GDP按季表現為負數），可是，日本家庭實際收入持續下降，使國內消費持續疲弱。在此背景下，任何政策調整都將是循序漸進的。此外，安聯相信日本央行已經吸取以往因過早及多次干預貨幣政策導致經濟放緩的教訓。

點擊圖片放大
+6
+5

 

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : Greg Hirt 安聯投資全球多元資產首席投資總監

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

陶冬：日退出負利率 時間進入倒數
今日
陶冬：日退出負利率 時間進入倒數
惠理：公司盈利觸底 中港股市復甦
2024/03/15
惠理：公司盈利觸底 中港股市復甦
FSMOne：新世界租金爆發性增長
2024/03/14
FSMOne：新世界租金爆發性增長
施羅德：寬鬆難如預期 美元值得看好
2024/03/13
施羅德：寬鬆難如預期 美元值得看好
陶冬：美歐齊暗示 減息快發生
2024/03/12
陶冬：美歐齊暗示 減息快發生
宏觀分析 財政政策 經濟數據表現 負利率 中央銀行 貨幣政策 ETF 債券 經濟 日圓

上一篇文章

橋水Ray Dalio：美股怎麼看都不是泡沫

下一篇文章

復星財富李曉翀：Adobe績後急跌是否錯殺？