施羅德：收息股外2另類收息投資（新增圖表）

環球經濟在2024年有望進入一個通脹回落、息口下降的轉捩點，盡管金融市場正為迎接減息做好準備，但我們預期，息口環境在未來一段長時間仍難以重返過去的超低利率時代。即使今年下半年美國聯儲局有機會減息（點擊圖片放大），但相信利率將長期處於偏高水平。

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因此，分散投資不同資產類別，以駕馭通脹及利率變化仍然是關鍵，在債券和收息股這類傳統資產以外，將另類投資納入投資組合，能擴闊投資者的回報來源，有助提升收益回報。

此外，另類投資具有與金融市場關聯性較低的特點，資產走勢有別於股票及債券投資，故能進一步分散風險。

如何布局另類投資？

「環球可換股債券」和「保險相連證券」是其中兩種歸類為另類投資的資產，我們亦看好兩者的潛在收益和增長機會。

與傳統債券相比，環球可換股債券擁有行使認購權的機會，債券持有人可將債券轉換成股票。因此，可換股債券不但能提供穩健的收益，又能夠提供股票投資的潛在回報，具備「進可攻、退可守」的特質。

普遍而言，發行可換股債券的發行機構是處於增長階段的較小型企業，在聯儲局下半年有機會減息的預期下，股票市場回報有望提高，可換股債券經風險調整後的潛在回報相對吸引。

保險相連證券與傳統資產相關性極低

保險相連證券 (ILS) 對零售投資者而言，可能比較陌生。這種資產類別有多種形式，其中一種常見的是「巨災債券」，它與傳統資產類別幾乎沒有關聯性，收益率採取浮息結構，視乎自然災害發生頻率和破壞程度等因素而定。

由於保險相連證券的收益率幾乎不會跟隨利率走勢而波動，因此回報不受經濟周期影響，可作為環球通脹和利率變動的對冲工具，讓投資者能夠更有效分散投資組合風險。

值得留意的是......

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【文章最初刊於2024年3月19日 11：54，其後補加圖表】

資料來源：施羅德投資觀點（2024年3月）

施羅德投資關於紅海危機對通脹影響，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：施羅德細數22個減息周期 料龍年屬股債好時年（新增圖）

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