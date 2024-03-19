復星旅文轉盈 估值理應上調 財金專欄 2024/03/19 分享： 分享： 復星旅遊文化（01992）2023年轉虧為盈，業績全面復甦，估值有望重啟。 復星旅文2023年收入上升24%至171.5億元人民幣，毛利率上升3.7個百分點至32.6%，全年賺3.1億元人民幣，每股盈利 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水23連淨流入 港股再闖168（第四版） 2024/03/18 北水23連淨流入 港股再闖168（第四版） 中字股實力談 - 恒指頭肩底 形態待確認 2024/03/16 恒指頭肩底 形態待確認 中字股實力談 - 港股頭肩底失敗？（第四版） 2024/03/15 港股頭肩底失敗？（第四版） 中字股實力談 - 增長率不減 361度大割引 2024/03/15 增長率不減 361度大割引 中字股實力談 - 港股失萬七 後抽可加碼（第四版） 2024/03/14 港股失萬七 後抽可加碼（第四版） 每股盈利 市盈率 三亞 李強 雙底 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊