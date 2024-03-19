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復星旅文轉盈 估值理應上調

財金專欄 2024/03/19

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復星旅遊文化（01992）2023年轉虧為盈，業績全面復甦，估值有望重啟。

復星旅文2023年收入上升24%至171.5億元人民幣，毛利率上升3.7個百分點至32.6%，全年賺3.1億元人民幣，每股盈利

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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