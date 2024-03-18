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全球齊搶旅客 英國不進則退

國際 23:07 2024/03/18

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英國旅遊業界組織Association of Leading Visitor Attractions（ALVA）日前公布，英國去年主要景點的訪客數量（不分國籍），按年增加19%至1.466億人次，但與疫情前2019年的1.639億人次相比，仍然少11%。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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