全球齊搶旅客 英國不進則退 國際 23:07 2024/03/18 分享： 分享： 英國旅遊業界組織Association of Leading Visitor Attractions（ALVA）日前公布，英國去年主要景點的訪客數量（不分國籍），按年增加19%至1.466億人次，但與疫情前2019年的1.639億人次相比，仍然少11%。 ... 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 TikTok禁令迫拆售 明益美企 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 2024/03/14 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 2024/03/14 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 2024/03/11 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 2024/03/07 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 你可能感興趣 TikTok禁令迫拆售 明益美企 11:48 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 17:27 2024/03/14 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 07:36 2024/03/14 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 最新專欄文章 國金札記 - 全球齊搶旅客 英國不進則退 今日 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 國金札記 - 黑膠唱片英熱捧 通脹商品佔一席 2024/03/18 黑膠唱片英熱捧 通脹商品佔一席 TikTok禁令迫拆售 明益美企 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 新稅制有得有失 移英人士要留神 2024/03/15 新稅制有得有失 移英人士要留神 經濟 旅遊設施 大英博物館 景點及場所 消費稅 旅客量 溫莎 博物館 倫敦 英國