「傷心」真的會傷「心」嗎？

中文字博大精深，情緒感覺如開心和傷心，都用上心字，情緒是否會影響心臟?過度傷心會否傷害心臟?

較早前，大嶼山發生了輕度地震，已經引來市民的廣泛關注，在香港這片福地，地震這類天災極為少見，但在日本，高強度地震時有發生，造成嚴重破壞，不少人因此家破人亡，在這些大災難前，多堅強的人也會情緒崩潰。

心碎症候群

早在1990年，日本學者Sato發現了一些人在極度情緒或者生理壓力下，會出現急性胸痛，呼吸困難，昏厥等症狀，被稱為「心碎症候群」（Broken heart syndrome）。在2004年新潟市發生大地震後，一個月內有16人確診患上「心碎症候群」，這個病症開始受到注視。

心碎症候群又稱為章魚壺心肌症（Takotsubo Cardiomyopathy）或者壓力性心肌症（Stress Cardiomyopathy），成因是當人受到極度情緒波動，或者生理上的壓力，如急性受傷、進行大手術等所觸發，其中以女性（90%）為最多，又以更年期中和更年期後為主，當病者受到巨大的心理或生理壓力時，體內突然產生大量的兒茶酚胺（Catecholamine），這些壓力荷爾蒙，會快速增加心臟的壓力，造成心臟無法負荷。病者的左心室會變形，左心室的泵血能力隨之而下降，射出分率（Ejection fraction）減少，左心室形狀就如漁夫抓章魚時用的章魚壺一樣。

病者表徵就如一般急性心肌梗塞一樣，急性胸痛和呼吸困難，雖然心碎症候群多數不會致命，但有少部分人會有嚴重併發症如急性肺水腫、心衰竭、心律不整，死亡率大概有4%。

診斷心碎症候群的方法

包括心導管檢查排除嚴重血管阻塞，心臟超聲波能夠發現心臟功能下降，左心室形態如章魚壺一樣。病者一般會處方心臟藥物如血管收縮素轉化酶抑制劑、乙型阻斷劑、利尿劑。大部分病者會在數天至3、4 周後逐步康復，心臟功能亦會慢慢回復正常。

預防心碎症候群的方法

最緊要保持心境平和，避免大喜大悲，養成健康的生活習慣，不煙不酒，多做運動，既能舒緩日常壓力，亦可以保護心臟健康。雖然這些都是老生常談，但預防疾病就要從這些基本做起，希望大家不要再做一些傷「心」的事呀！

編輯：陳煒傑

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