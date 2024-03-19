  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安聯解構聯儲局年中減息關鍵因素

財金猛人追蹤 13:13 2024/03/19

分享：

分享：

鑑於美國通脹持續（點擊圖片放大），預期聯儲局還不能減息，惟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前的言論，表明了2024年稍後時間轉向寬鬆政策的可能性。我們預期，當經濟放緩導致物價下跌，聯儲局將在6月作出首次減息。

點擊圖片放大
+7
+6

自今年年初以來，各國央行的減息預期已大幅下調，並繼續加劇利率市場波動。不過，聯儲局即將舉行的會議，不太可能為投資者提供任何實質性的新信息。

美國公布的最新數據證實，目前的環境不利於聯邦公開市場委員會（FOMC）在即將舉行的會議上減息。雖然美國經濟活動放緩（點擊圖片放大），但仍維持一定韌性，尤其是在新增就業方面，而且通脹繼續保持在較高水平，與央行的2%目標相去甚遠。

2月PPI高於預期 通脹達標難度增

美國2月總通脹率（CPI）再次出人意料地按年升3.2%，而1月為按年升3.1%；基本通脹率按月升0.4%（與1月份相同，預期為0.3%），而按年增幅則輕微下降至3.8%（1 月為3.9%，預期為3.7%）。此外，美國2月生產者物價指數（PPI）高於預期，進一步證實通脹率難以拉低至2%的預期目標。

點擊圖片放大

正如聯儲局在1月的FOMC新聞發布會上強調，聯儲局需要更長時間才能觀察到有利的通脹數據，進而確保有必要減息。因此，我們認為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監

欄名 : 安聯觀點

相關文章

摩根士丹利：太地今明年派息可年增約5% 惟存3負面因素（持續更新）
今日
摩根士丹利：太地今明年派息可年增約5% 惟存3負面因素（持續更新）

你可能感興趣

摩根士丹利：太地今明年派息可年增約5% 惟存3負面因素（持續更新）
今日 12:30
摩根士丹利：太地今明年派息可年增約5% 惟存3負面因素（持續更新）

最新專欄文章

全球大選年 小心暗湧
2024/03/11
全球大選年 小心暗湧
安聯：本周美議息3個預期（新增圖表）
2024/01/31
安聯：本周美議息3個預期（新增圖表）
2024環球股市投資關鍵
2024/01/22
2024環球股市投資關鍵
多元資產策略迎2024市場機遇
2023/12/18
多元資產策略迎2024市場機遇
經濟現象 貨幣政策 經濟

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：業績期可尋高息股（一文盡覽持續更新）