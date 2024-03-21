美聯儲不減息苦衷 安聯解構關鍵（新增圖表）

鑑於美國通脹持續（點擊圖片放大），預期聯儲局還不能減息，惟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前的言論，表明了2024年稍後時間轉向寬鬆政策的可能性。我們預期，當經濟放緩導致物價下跌，聯儲局將在6月作出首次減息。

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自今年年初以來，各國央行的減息預期已大幅下調，並繼續加劇利率市場波動。不過，聯儲局即將舉行的會議，不太可能為投資者提供任何實質性的新信息。

美國公布的最新數據證實，目前的環境不利於聯邦公開市場委員會（FOMC）在即將舉行的會議上減息。雖然美國經濟活動放緩（點擊圖片放大），但仍維持一定韌性，尤其是在新增就業方面，而且通脹繼續保持在較高水平，與央行的2%目標相去甚遠。

2月PPI高於預期 通脹達標難度增

美國2月總通脹率（CPI）再次出人意料地按年升3.2%，而1月為按年升3.1%；基本通脹率按月升0.4%（與1月份相同，預期為0.3%），而按年增幅則輕微下降至3.8%（1 月為3.9%，預期為3.7%）。此外，美國2月生產者物價指數（PPI）高於預期，進一步證實通脹率難以拉低至2%的預期目標。

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正如聯儲局在1月的FOMC新聞發布會上強調，聯儲局需要更長時間才能觀察到有利的通脹數據，進而確保有必要減息。因此，我們認為......

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