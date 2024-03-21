景順精選3類工具 迎年內3次減息

美國聯儲局在3月議息會議維持其政策利率不變，但3月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）的點陣圖更新了經濟預測，新聞發布會亦可被視作頗為鴿派。

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聯儲局不僅上調了2024年美國國內生產總值（GDP）增長預測，而且對利率中值的預測為4.6厘（點擊圖片放大），仍顯示今年年底以前會減息75點子（1點子=0.01厘）（編按：因現時聯邦基金利率為5.25厘至5.5厘，即預計年內減息3次，每次減0.25厘，令聯邦基金利率降到4.5厘至4.75厘）。

此前一直有傳聞稱，3月份的點陣圖將顯示2024年預期只會減息2次。

至於聯儲局主席鮑威爾傳遞的關鍵訊息：

承認仍要等待一段時間才能實現聯儲局的通脹目標，而且不會對近期超過預期的通脹數據反應過度。 表示不必等到勞動力市場放緩再啟動減息。 聯儲局即將放緩量化緊縮的步伐。這是一個好消息，因為這是聯儲局政策正常化過程的一部分。

對於美國3月議息會議，不出意外，市場對此反應積極。該會議召開前，聯邦基金期貨預期今年的減息次數略低於3次，而截至目前，預期已超過3次。

料6月底前迎來首次減息

受抗通脹進程及勞動力市場放寬的推動，預期將於第二季度結束前迎來首次減息。

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