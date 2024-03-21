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安本：中美仍面臨下行風險

研究報告 12:48 2024/03/21

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安本預計：

美國經濟增長將繼續放緩。

歐洲復甦乏力。

美國和中國經濟增長仍面臨較高下行風險。

近期通脹回升，重新引起對最後一步可能功虧一簣的擔憂，也讓各國央行暫時只能按兵不動。安本發文分析表示，即便會有波折，通脹應該會繼續放緩至目標水平，從而讓貨幣政策得以從年中開始放寬。

在2023年快速降低後，很多經濟體的按月通脹率又在2024年初小幅回升（見圖1）。工資增長速度及核心服務通脹，加上海運運費激增，意味着很多主要央行現在還沒準備好減息。

但安本表示，很多經濟體的按年通脹率應該會在年中降低至目標水平附近，幾乎所有成熟市場經濟體中，工資增長正逐步減速，通脹預期保持穩定。得益於限制性貨幣政策，新興市場也普遍維持住波折的反通脹趨勢。然而也存在最後一步風險，包括厄爾尼諾現象和地緣政治波動推高食品價格。

安本認為，美國經濟正在軟着陸，並預期美國的經濟增長步伐將在今年放緩。與此同時，安本指出，在實際工資正增長的支持下，英國和歐元區應該會在2024年慢慢走出類似衰退的情況。然而，德國將繼續受困於其增長模式面臨的周期性和結構性不利因素......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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撰文 : 安本觀點

欄名 : 安本觀點

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