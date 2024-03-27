瑞銀：中石油3業務向好 續予「買入」評級（持續更新）

收息股2024年吸引力回升！雖然美國經濟數據持續偏好，但通脹緩落，加上聯儲局主席鮑威爾的言論，以及3月議息會後點陣圖（點擊圖片放大），均預示今年內減息。現時市場愈來愈相信聯儲局6月開始減息（點擊圖片放大），7月暫停減息，9月再減，大致預計年內減息2至3次。在此利率預期下，瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商對收息股有何最新看法？

專訪宏利陳致洲 談港股兩大向上催化劑【下一頁】

延伸閱讀：美聯儲不減息苦衷 安聯解構關鍵（新增圖表）

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

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3月27日：

【11：30】熱門收息股之一的中石油 （00857） ，在周一收市後公布的去年純利按升8.3%，大致符合市場預期，惟其派息比率為50%，較2022年低1.8個百分點，令部份投資者失望。就此，瑞銀發表研究報告給予中石油「買入」的投資評級，以及目標價7.9元。

瑞銀表示，預計中石油在今年的上游業務將維持良好的盈利能力，煉化業務將輕微回升；基於......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股安踏體育 （02020） ，分析詳見：【下一頁】

3月26日：

【22：00】中石化 （00386） 日前公布去年純利，按國際財務報告準則，按年跌13%至583億元人民幣，中銀國際就此發表報告指，中石化盈利低過該行預期4%，主要基於其他稅項及減值超出預期，並將中石化目標價由5.04元輕微下調至5.02元，惟重申中石化的投資評級為「買入」。

不過，中銀國際預計，中石化煉油毛利在油價更穩定下改善，以及......

【18：30】屬熱門收息股之一的招商銀行 （03968） ，去年業績顯示去年第四季盈利穩定增長，而中資券商中銀國際就此發表最新報告指，招行去年業績顯示去年第四季盈利穩定增長，資產質素仍然優秀，基於其不良貸款比率截至去年底達到0.95%，或仍屬同業低端水平，並將招行H股目標價由45.03元輕微上調1.5%至45.71元，維持其「買入」投資評級。

中銀國際續指出，招行去年淨息差（NIM）為2.15厘，較去年首三季跌4點子，按年亦跌25點子，主要受生息資產收益率下降，以及融資成本上升影響，惟料招行今年NIM將......

【16：15】傳統藍籌地產股恒基地產 （00012） 去年整體業績，大致優於市場預期，並且紓緩市場對其減派息的憂慮。由恒地公布去年業績後，至本文截稿止，暫有10間券商給予恒地最新目標價及投資評級（點擊圖片放大），6間上調恒地目標價，此6間券商之中有2間券商更同時上調恒地資評級。

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綜合10間券商給予恒地最新目標價，平均值約......

【12：45】香港地產股為港人傳統收息股之一，而其增加每股派息能力的影響因素之一，為香港一手住宅銷售前景。國際物業顧問機構對香港一手住宅市場最新分析，詳見：【下一頁】

【11：00】熱門收息股之一的招商銀行 （03968） 昨晚公布去年第四季約利按年增6.9%至301億元人民幣，野村就此發表最新研究報告指，招行季績與預先公布業績一致，惟其收入按年減1%，卻較野村預期低3%，維持招行目標價36.44元，以及投資評級「買入」不變。

野村表示，雖然招行2023年總貸款年增8%，但由於淨利差按年減25個基點至2.15厘，導致淨利息收入年減2厘。野村認為，淨利差下降主要是由於......

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股中信銀行 （00998） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁】

3月25日：

【19：00】傳統藍籌公用股香港中華煤氣 （00003） ，近日獲花旗發表最新報告將其投資評級由「沽售」一舉上調至「買入」，並同時將其目標價由5.5元調升至7元。

花旗表示，隨着美國聯儲局將會下調利率，包括煤氣在內的本地公用股可能將重新評級。花旗認為，煤氣的業務基本面正在改善，隨着資本開支削減和去槓桿化，公司財務風險有望下降。

此外，花旗預期，煤氣今、明兩年全年每股派息......

【16：00】恒基地產 （00012） 去年全年股息派1.8元，建銀國際就此最新發表的研究報告指，恒地全年股息派超出預期42.6%，派息率維持在90%，而且業績表現令人鼓舞，內內香港房地產銷售按年增3.9%，淨負債比率改善1.5個百分點至22.6%，勝於預期。

建銀國際認為......

【12：00】傳統藍籌地產股恒基地產 （00012） 去年度基礎盈利按年基本持平於約97億元，星展就此發表研究報告指，恒地去年基礎盈利低於該行預期，部分是由於期內物業發展盈利較預期少所致，惟星展補充，自政府2月底撤銷樓市辣招以來，市場情緒改善，恒地旗下新盤銷售表現強勁，有助釋放價值，不足一個月住宅銷售收益料達到約59億元，加上約177億元合約銷售入帳，預期恒地短期物業發展利潤有充分保證，並將其目標價由24.7元調升至28.1元。

此外，星展看好恒地在本地......

延伸閱讀：千居Spacious調查：撤辣助成交大增 惟兩指標示價未跟上

【06：00】宏利投資管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲對聯儲局今年貨幣政策預測，分析詳見：【下一頁】

【01：00】由傳統收息工業股逐步發展及壯大至全球電動工具生產巨擘的創科實業 （00669） ，雖然在早幾年變身成增長股，但經過疫情及美國急勁加息步伐的夾擊後，估值變回吸引，而業務現復甦曙光，未來具增加每股派息潛力，讀者可伺機吸納創科，坐享「有升有息」的機遇。

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更多關於創科分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

3月24日：

【15：00】長實集團 （01113） 去年業績表現雖大致與市場預期相近，但卻將全年每股派息出乎預期地削減1成，美銀日前就此發表報告表示，長實股價短期受削減派息打擊，幸而令人欣慰的是長實仍然堅持每年回購股份作為其資本回報的一部分。

美銀續表示，預計投資者最終將關注到長實將是香港樓市暫時復甦的受惠者，加上長實的槓桿率僅3%，並認為長實的資產淨值（NAV）有約63%折讓，以及去年5.6厘的股息率屬吸引，重申其投資評級為「買入」。

不過，美銀下調長實......

3月23日：

【07：00】本報專欄「收息鐵算」點評高息REIT泓富產業信託 （00808） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股雅迪控股 （01585） ，分析詳見：【下一頁】

3月22日：

【17：45】傳統藍籌收息股長實集團 （01113） 意外削減2023年下半年的每股派息，摩根大通就此發表現報告，將長實的投資評級由「增持」下調至「中性」，並將其目標價由45元下調至34.5元，而此最新目標價為歷史平均淨資產折讓低1.5個標準差。

摩通表示，縱使長實早前派息指引為穩定，但公司卻削減全年派息10%，為負面意外。摩通認為，該問題不在於削減派息本身，而是......

【14：45】傳統藍籌收息股長實集團 （01113） 削減2023年下半年的每股派息，令全年計每股派息按年跌約10%。就此，高盛發表最新報告指，長實2023年業績焦點落於集團每股派息出乎預期削減，而其股息削減可能表明，長實管理層對香港及內地的房地產前景感到更加悲觀。

高盛續指出，長實曾於2020年削減每股派息約14%，其原因是當時集團管理層預計新冠疫情產生更長期、更嚴重的負面影響。高盛表示，長實2023年的負債比率雖然保持在約3%的低水平，但是長實仍削減派息。

考慮到長實去年業績，高盛將長實......

【13：45】香港上市的收息股有不少中資股，大華銀行對於美國加息對亞洲市場及貨幣滙價的影響，分析詳見：【下一頁】

【13：00】傳統藍籌公用股中華煤氣 （00003） 去年業績及派息大致符合市場預期，摩根士丹利就此發表研究報告指，煤氣去年純利按年增16%至60.7億元，較該行預期低出9%，維持煤氣「與大市同步」的投資評級，以及目標價6元不變。

摩根士丹利表示，煤氣末期息維持每股23仙，全年派息......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股恒安國際 （01044） ，分析詳見：【下一頁】

3月21日：

【17：15】美國息率變化影響收息股的吸引力，資產管理公司景順對美國利率最新展望及資產配置建議，分析詳見：【下一頁】

【10：45】摩根士丹利最新發表的研究報告，雖然將太古A （00019） 今、明兩年的每股盈測分別下調2%和9%，但卻將其目標價由69元調升至73元，投資評級維持「增持」。

摩根士丹利解釋，上述調整已涉及下調太古2024至2026年期間飲品業務利潤率的預測，並同時計入......

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更多關於3月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌收息股相關分析，詳見：【4隻藍籌公用股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【中國移動】【平保及國壽】

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