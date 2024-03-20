【求穩有策】黃金浪 新趨勢

黃金向來享有避險資產的美譽，但不少年輕的投資者認為投資黃金「老土」，而部分投資老手也認為高息環境下黃金不再值得投資。

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但各國央行自去年起不斷增加黃金儲備，這一趨勢帶動市場對黃金需求的增長，甚至超越過去市場的需求水平。到底背後動力何在？黃金還值得個人投資者入手嗎？

了解黃金特性 對冲下行風險

低息環境下，黃金有助對冲因債券息率下跌及美元疲軟帶來的投資風險，鑒於經濟環境的不確定性，如全球經濟出現美元供應過剩，美元價值則會大幅下跌，國際投資者及主要央行便會減持美元，以確保其資產價值不會受累貨幣貶值。這也是央行持續買入黃金作為儲備資產的原因之一。

大規模的資金轉移不僅推高市場對黃金需求，同時也成美元貶值的另一原因。以2008年金融危機後的例子來看，美聯儲實施量化寬鬆後，美元自2011年以來貶值超過20%，而黃金價格於同一期間卻翻倍增長，這顯示黃金於不穩定時期作為避險資產的作用。

地緣政治也是刺激黃金需求的一大因素，於國際形勢緊張升級時，投資者會積極購買黃金作爲避險資產令價格上漲。自中美貿易戰及英國脫歐，對冲基金及各央行同樣開始囤積黃金，如中國人行於貿易戰期間增加100多噸的黃金儲備。雖然政治動盪會令市場出現波動，但這些不確定性只會推高對黃金的需求。

於投資組合的多元化層面上，雖然不同資產之間存於一定的相關性，但黃金與股票或債券市場之間的直接相關性較低。當股市表現出色時，黃金與股票之間呈正相關，但股市大幅下跌時，黃金價格卻不會受太大影響。因此，將部分資金配置給黃金有助分散投資，降低對單一資產的依賴性。

超越高息債 黃金需求創新高

去年黃金的投資需求跌至10年低位，但全球黃金總需求卻增長3%，達4,899噸歷史新高，其中不乏各個央行、製造商及場外購買，例如來自超級富豪、主權財富基金或期貨市場的定單。可見市場對黃金的需求熱烈，金價同期上漲13%，無懼去年的債券高收益率。

這結果無疑令人驚訝，當時債券收益率高企，市場表現反映投資者對債券更感興趣，理由也非常簡單：債券有息收，而黃金無法產生任何利息，央行的持續買入及來自中國市場的強勁需求卻抵銷黃金的疲軟表現，加上經濟環境不明朗近，各國積極尋求對冲通脹方法及提高儲備的多元性，最終大幅提高黃金吸引力。

StashAway經濟分析師預期，隨政治局勢加劇及預期美國降息，全球對貴金屬的總需求預計於2024年再次攀升。這情況下，將黃金納入投資組合配置將有利於回報的穩定性。雖然大家可以購買實體黃金投資，但大多數投資者都會選擇旨在追蹤黃金價格的黃金ETF，省卻買賣與儲存等煩惱。無論是想對冲通脹、實現投資組合多元化，還是只是相信黃金的持久價值，投資黃金ETF都將有效地提供這些好處。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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