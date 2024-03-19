日本加息 反獲市場正面解讀 國際 21:12 2024/03/19 分享： 分享： 加息一般來講對股市是負面消息，惟日本央行17年來首次加息，基准利率由負0.1厘增至零至0.1厘區間，市場人士的解讀偏向正面，認為這是日本經濟走出迷失的標誌，日股仍有上升動力。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 全球齊搶旅客 英國不進則退 今日 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 TikTok禁令迫拆售 明益美企 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 2024/03/14 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 2024/03/14 拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 你可能感興趣 全球齊搶旅客 英國不進則退 今日 16:00 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 19:29 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 TikTok禁令迫拆售 明益美企 11:48 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 最新專欄文章 全球齊搶旅客 英國不進則退 今日 全球齊搶旅客 英國不進則退 國金札記 - 全球齊搶旅客 英國不進則退 今日 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 國金札記 - 黑膠唱片英熱捧 通脹商品佔一席 2024/03/18 黑膠唱片英熱捧 通脹商品佔一席 TikTok禁令迫拆售 明益美企 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 貨幣政策 經濟 量化寬鬆 日本 日本央行