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日本加息 反獲市場正面解讀

國際 21:12 2024/03/19

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加息一般來講對股市是負面消息，惟日本央行17年來首次加息，基准利率由負0.1厘增至零至0.1厘區間，市場人士的解讀偏向正面，認為這是日本經濟走出迷失的標誌，日股仍有上升動力。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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