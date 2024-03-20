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等9厘息 越交抄底

財金專欄 2024/03/20

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越秀交通基建（01052）2023年賺7.7億元，差過預期，股價10日跌19%，但價值反而回歸，9厘息可以抄底。

越秀交通2023年收入上升21%至39.7億元人民幣，盈利增長69%至7.7億元人民幣，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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