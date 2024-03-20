等9厘息 越交抄底 財金專欄 2024/03/20 分享： 分享： 越秀交通基建（01052）2023年賺7.7億元，差過預期，股價10日跌19%，但價值反而回歸，9厘息可以抄底。 越秀交通2023年收入上升21%至39.7億元人民幣，盈利增長69%至7.7億元人民幣， ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水源源不絕 A股位高勢危 港股何去何從？（第四版） 2024/03/19 北水源源不絕 A股位高勢危 港股何去何從？（第四版） 中字股實力談 - 復星旅文轉盈 估值理應上調 2024/03/19 復星旅文轉盈 估值理應上調 中字股實力談 - 北水23連淨流入 港股再闖168（第四版） 2024/03/18 北水23連淨流入 港股再闖168（第四版） 中字股實力談 - 恒指頭肩底 形態待確認 2024/03/16 恒指頭肩底 形態待確認 中字股實力談 - 港股頭肩底失敗？（第四版） 2024/03/15 港股頭肩底失敗？（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 中國公安部 中國交通運輸部 雙頂 派息比率 越秀交通基建（01052） 人民幣 板塊