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施羅德：通脹回落 股票看好

財金專欄 2024/03/20

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未來通脹壓力是否加劇，施羅德認為會來自三大結構性力量：人口結構、去全球化以及脫碳。

若要實現緊縮的貨幣政策（Tight Monetary Policy）立場，並且令通脹（Inflation）回落至2%的

...

撰文 : Alex Funk 施羅德投資解決方案首席投資總監
Tara Jameson 施羅德多元化資產投資基金經理

欄名 : 名家觀點

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