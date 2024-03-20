施羅德：通脹回落 股票看好 財金專欄 2024/03/20 分享： 分享： 未來通脹壓力是否加劇，施羅德認為會來自三大結構性力量：人口結構、去全球化以及脫碳。 若要實現緊縮的貨幣政策（Tight Monetary Policy）立場，並且令通脹（Inflation）回落至2%的 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : Alex Funk 施羅德投資解決方案首席投資總監Tara Jameson 施羅德多元化資產投資基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安聯︰日央行或在未來3個月出手 2024/03/19 安聯︰日央行或在未來3個月出手 陶冬：日退出負利率 時間進入倒數 2024/03/19 陶冬：日退出負利率 時間進入倒數 惠理：公司盈利觸底 中港股市復甦 2024/03/15 惠理：公司盈利觸底 中港股市復甦 FSMOne：新世界租金爆發性增長 2024/03/14 FSMOne：新世界租金爆發性增長 施羅德：寬鬆難如預期 美元值得看好 2024/03/13 施羅德：寬鬆難如預期 美元值得看好 經濟 加息 債券 全球化 股票 銀行