立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 財金專欄 2024/03/20 分享： 分享： 基本法23條立法終獲通過，周六起生效。立法之後，香港將全力拼經濟，首個好消息是引進重點企業辦公室，今天將宣布近20家重點科企落戶香江，包括百度創始人李彥宏創立的AI創新藥物開發公司百圖生科（ ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 2024/03/19 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 有政戲 - 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 2024/03/18 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 有政戲 - 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 2024/03/15 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 有政戲 - 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 2024/03/14 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 有政戲 - 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 2024/03/13 內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 政治 廿三條立法 香港 經濟 中國 人工智能 新加坡 李家超 陳茂波 基本法