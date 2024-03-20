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立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江

財金專欄 2024/03/20

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基本法23條立法終獲通過，周六起生效。立法之後，香港將全力拼經濟，首個好消息是引進重點企業辦公室，今天將宣布近20家重點科企落戶香江，包括百度創始人李彥宏創立的AI創新藥物開發公司百圖生科（

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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