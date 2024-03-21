活到老 賺到老 退優別退憂

退而不休、退而不優、退而無憂代表着三種不同的退休狀態。打工仔最渴望的，當然是實現財務自由、退而無憂，逍遙自在地享受第二人生。但隨着人口高齡化成為趨勢，港人的退休年期亦有所延長，若要過上高質的退「優」生活，必先擁有一筆充足儲備，才足以應付未來20年、甚至超過30年的退休生活。

4%法則足夠退而無憂？

近年來，退休規劃的需求更逐漸年輕化，由歐美開始流行的FIRE（FinancialIndependence,RetireEarly）運動，鼓勵新一代通過積極儲蓄和被動投資，提前實現財務自由和早期退休。

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FIRE共提倡五種不同模式，其中最傳統的RegularFIRE根據「4%法則」來擬定退休計劃，建議儲蓄金額只要達到每年生活費的25倍，就可以展開退休生活，享受人生。舉例說，如果你每年需要100萬元來維持生活水平以及應對緊急支出和娛樂活動，那麼儲蓄目標應為2,500萬元，假設儲蓄年期為25年，即每年儲蓄至少要80多萬元。

4%法則最早由美國退休理財專家班根（WilliamBengen）在1994年提出。他建議由退休起計，每年提取投資組合內的4%回報作生活支出，隨後金額根據通脹逐步上調，最少可以持續30年的退休年期。例如你第一年從投資組合中提取了100萬元，每年通脹率為2%，那麼第二年的提取金額將為102萬元，第三年則為約104萬元。

Bengen發現，如果退休人士每年提取資金的比例為4%，並且將其資金投資於一個均衡的股票和債券組合中，那麼他們的資金在退休期間內有很高的概率能夠持續增長，並且不會在退休期間耗盡。研究亦顯示4%法則的可行性，從1871年累積數據到2022年，不管是投資在股票或債券市場，若每年只提領4%資金出來，連續提領30年的成功率是高於90%的。

隨着時間的推移，投資環境和市場條件發生了變化，近年Bengen對4%法則進行了修正，提高提款比例至4.7%。他認為在現代投資環境下，提高提款比例至4.7%可以更好地應對不同的市場變化和挑戰。

退休規劃基本上是每個人必須面對的課題，一旦離開了職場，大部分人的資金來源便只剩下政府津貼、強積金計劃供款回報以及個人儲蓄。根據Endowus智安投2023年度《財富洞察報告》顯示，超過4成的香港受訪者認為，他們沒有充足的退休儲備，並為此感到憂慮，想要無後顧之憂地安享晚年，是否真的很難？

及早規劃實現退優人生

1.確定退休生活目標︰首先，考慮自己對退休生活的期望和目標。想像一下你的理想生活方式，包括居住地點、旅行計劃、休閒活動、醫療保健等方面的需求，幫助你確定退休時需要多少資金。

2.評估預期支出︰估算你退休後每年的日常開支，包括生活費、房屋費、交通費、醫療費及休閒娛樂等各項開支，並納入每年最少2%通脹的計算。

3.計算退休金額︰使用「4%法則」作為起點，根據預期每年開支的25倍來計算需要的退休金額。雖然FIRE提出儲蓄資金足夠應付25年支出便可啟動退休大計，但畢竟每人的生活水平及物質追求亦不一樣，建議可因應個人情況而作出調整。

4.考慮其他收入來源︰除了退休金，還應評估其他可能的收入來源，例如房地產收入及投資回報等，這些收入可以減輕對退休金的需求。

5.制定儲蓄和投資計劃︰一旦確定了退休金額，你可以制定一個儲蓄和投資計劃來實現這個目標。考慮每月可以投入的金額，選擇合適的投資工具和策略來增加資金增值。

6.定期檢查和調整︰定期評估你的退休規劃，包括檢查儲蓄進度或調整開支或投資策略，以確保計劃的可行性，是否朝着退休目標前進。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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