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大華李國基：亞幣次季再走弱 後向看兩關鍵

財金猛人追蹤 00:06 2024/03/22

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美國聯儲局延遲展開減息周期，窒礙新興市場經濟體的資金流入，致使亞洲貨幣在今年開局受壓，而中國股市的波動亦不利新興市場投資氣氛。

亞洲貨幣組貶值壓力仍受控

可幸的是，即使在中國股市急跌的情況下，被視為亞洲貨幣支柱的人民幣仍在7.1至7.2之間企穩。人民幣的穩健表現，或已阻止其他亞洲貨幣進一步的溢出效應。即使亞洲貨幣下跌，但大多數亞洲貨幣組合的引伸波幅，正在下降或維持在近期區間，反映貶值壓力仍然受控。

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盡管過去數月，人民幣保持穩定，但最新的宏觀經濟數據仍反映（點擊圖片放大），中國經濟在短期內存在相當大的不確定性。早前內地加強政策措施，包括在2月份下調銀行存款準備金率50個基點和下調5年期貸款市場報價利率（LPR）25個基點，以及中國股市在農曆新年假期前的反彈，均緩解經濟面對的壓力。

在兩會上，內地政府為2024年經濟增長定下「5%左右」的進取目標，令市場憧憬內地將推出更多刺激措施，從而增強對中國經濟及人民幣的信心。

美減息或帶動中美息差正常化

聯儲局若在6月展開減息周期，很可能帶動中美息差正常化，有利人民幣滙價，惟考慮到內地近期經濟的不確定性，美元兌人民幣很可能延至今年第四季才會重返備受關注的7水平以下。本行最新的美元兌人民幣預測，在2024年第二季至2025年第一季分別為7.1、7、6.9及6.8。

亞洲貨幣今年開局不穩，然而巿場預期聯儲局展開減息周期，美元再度走軟，本行預期亞洲央行料將基本維持利率穩定，並維持對亞洲貨幣今年復甦的預測。亞洲區的基本因素亦會在今年好轉，國內生產總值會較美國強勁，而地區出口亦會回復增長

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撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球金融主管

欄名 : 大華展望

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