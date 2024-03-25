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千居Spacious調查：撤辣刺激住宅成交 惟樓價未跟上

地產 01:05 2024/03/25

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千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2024年2月調查結果：

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（請點擊圖片放大）

1. 成交量趨勢回升

撤辣消息利好樓市，圖表1顯示，未來3個月成交量趨勢由1月的-49%，升至2月的+21%（圖表1紅色綫）。然而，短期樓價未能跟上成交量升幅，雖錄得升幅，但仍處於負數區域的-17%（圖表1淺綠色綫）

圖表2可見，未來12個月的成交量及樓價趨勢，亦顯示相似預測。若按地區細分，港島區及九龍區走勢好轉，港島區短期成交量及樓價預測，分別錄得+31%及-6%；九龍區則錄得+58%及-8%。反之，新界區市況被看淡，成交量及樓價僅錄得-5%及-26%。

2. 入市步伐加快

不過，買家入市意欲增，圖表3顯示，2月份的新買家查詢量錄得+5%（圖表1紫色綫），是自去年5月後首次重返正數區域；若按地區細分，九龍區的查詢次數，更由上月的-50%急增至+42%，港島區及新界區的查詢量亦較1月多，但淨值仍處於負數區域，分別為-13%及-11%。

3. 租務市況個別發展

租務市場方面......

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更多千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）過去的每月調查數據，詳見：【下一頁

德國資產管理公司安聯解構美國聯儲局今年內開始減息的關鍵，分析詳見：【下一頁

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欄名 : 千居觀點

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