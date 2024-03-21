中金：重視經濟數據邊際改善 2024年前兩月經濟數據點評

2024年1至2月經濟數據多數超預期，顯示經濟活動改善幅度有所加速。多因素同時推動生產端改善，庫存繼續邊際回補；春節假期消費熱情推升零售改善，也推動了相關的工業和服務業生產；雖然地產、製造業投資對固定資產投資的邊際支撐較大，但是量價差或反映短期內地產壓力還待繼續釋放。向前展望，中金預計隨着今年國債靠前發行和使用，基建實物量有望持續落地。

早前中金曾研究表明，國際經驗顯示，金融周期下行階段，經濟復甦力度不及金融周期上行時期。但中國金融周期上行階段，房地產金融屬性可能弱於美國日本金融周期上行階段，而同時疊加大市場的優勢，中國經濟中其他與房地產關係不甚緊密的行業表現相對有韌性，意味着對經濟走勢不宜過度擔憂。這個情況下，近期數據邊際超預期改善的訊號值得緊密關注。

假期消費熱情推升零售改善

中金表示，今年1至2兩月社零總額按年增速相較去年12月有所回落，主要是基數變化的影響，實際上較去年12月的兩年複合增速是明顯改善的。

此前中金在春節假期消費點評報告中指出，2024年春節假期延長、往年受疫情壓抑的需求釋放，都對今年春節假期消費形成支撐。不過假期結束後消費活動有所回落，消費恢復的基礎還需鞏固。

中金表示，未來需關注消費品以舊換新政策實施進展，以及穩增長政策對居民就業和收入的提振情況，......更多內容，訂戶請登入。







編輯：張夏寧

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