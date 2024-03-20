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美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫

國際 21:02 2024/03/20

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日前高盛發表報告，上調美國的經濟增長預測，原因之一是美國移民強勁，而勞動力增長會推高本地生產總值（GDP）。然而，移民是政治敏感問題，所謂政治一日都嫌長，高盛話音剛落，美國最高法院宣布拒絕介入德州的反移民法爭議，意味讓州政府有權執法，驅趕移民。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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