美移民強勁推高GDP 反移民情緒卻升溫 國際 21:02 2024/03/20 分享： 分享： 日前高盛發表報告，上調美國的經濟增長預測，原因之一是美國移民強勁，而勞動力增長會推高本地生產總值（GDP）。然而，移民是政治敏感問題，所謂政治一日都嫌長，高盛話音剛落，美國最高法院宣布拒絕介入德州的反移民法爭議，意味讓州政府有權執法，驅趕移民。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日本加息 反獲市場正面解讀 今日 日本加息 反獲市場正面解讀 全球齊搶旅客 英國不進則退 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 TikTok禁令迫拆售 明益美企 2024/03/16 TikTok禁令迫拆售 明益美企 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 2024/03/14 特朗普嚴重財困 勝選才有出路 你可能感興趣 日本加息 反獲市場正面解讀 今日 11:18 日本加息 反獲市場正面解讀 全球齊搶旅客 英國不進則退 23:56 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 19:29 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 最新專欄文章 日本加息 反獲市場正面解讀 今日 日本加息 反獲市場正面解讀 國金札記 - 日本加息符預期 反獲市場正面解讀 今日 日本加息符預期 反獲市場正面解讀 全球齊搶旅客 英國不進則退 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 國金札記 - 全球齊搶旅客 英國不進則退 2024/03/19 全球齊搶旅客 英國不進則退 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 2024/03/18 黑膠唱片再入主流 英國通脹又預埋佢 特朗普 政治 美國 人口