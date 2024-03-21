預測高增長 吉利價偏低

吉利汽車（00175）2023年賺53億元人民幣，未來盈利料有三成以上增長，估值有望重新釋放。

吉利2023年收入按年上升21%至1,792億元人民幣，毛利率升1.2個百分點至15.3%，盈利增長1%至

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