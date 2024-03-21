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預測高增長 吉利價偏低

財金專欄 2024/03/21

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吉利汽車（00175）2023年賺53億元人民幣，未來盈利料有三成以上增長，估值有望重新釋放。

吉利2023年收入按年上升21%至1,792億元人民幣，毛利率升1.2個百分點至15.3%，盈利增長1%至

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 上升軌 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 新能源

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