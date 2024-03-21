預測高增長 吉利價偏低 財金專欄 2024/03/21 分享： 分享： 吉利汽車（00175）2023年賺53億元人民幣，未來盈利料有三成以上增長，估值有望重新釋放。 吉利2023年收入按年上升21%至1,792億元人民幣，毛利率升1.2個百分點至15.3%，盈利增長1%至 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股利淡訊號春分現 好友反攻缺催化劑（第四版） 2024/03/20 港股利淡訊號春分現 好友反攻缺催化劑（第四版） 中字股實力談 - 等9厘息 越交抄底 2024/03/20 等9厘息 越交抄底 中字股實力談 - 北水源源不絕 A股位高勢危 港股何去何從？（第四版） 2024/03/19 北水源源不絕 A股位高勢危 港股何去何從？（第四版） 中字股實力談 - 復星旅文轉盈 估值理應上調 2024/03/19 復星旅文轉盈 估值理應上調 中字股實力談 - 北水23連淨流入 港股再闖168（第四版） 2024/03/18 北水23連淨流入 港股再闖168（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 上升軌 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 新能源