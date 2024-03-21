23條通過後 對內對外怎部署？ 財金專欄 2024/03/21 分享： 分享： 基本法23條立法通過了，據知，港府和建制的評估是：一切順利，亦預計美國等西方國家將會有動作；中央也將有政策出台撑港，大家集中火力做好經濟和民生。 早定3‧23生效 意義特殊 23條立法選擇在3月23日（周 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 2024/03/20 立法後全力拼經濟 近20科企落戶香江 有政戲 - 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 2024/03/19 司局長齊現身 23條立法力爭今通過 有政戲 - 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 2024/03/18 發展商倡寬內地客來港 看齊星馬泰 有政戲 - 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 2024/03/15 荷李活道揚名國際 兩前特首曾擇居 有政戲 - 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 2024/03/14 維港海濱 美食+精采夜生活吸旅客 廿三條立法 傅流螢 香港 美國 大灣區 立法會 制裁 基本法 劏房 政治