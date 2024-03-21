23條通過後 對內對外怎部署？

基本法23條立法通過了，據知，港府和建制的評估是：一切順利，亦預計美國等西方國家將會有動作；中央也將有政策出台撑港，大家集中火力做好經濟和民生。

早定3‧23生效 意義特殊

23條立法選擇在3月23日（周

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